Ingmar Roos ⟩ Tallinna-Kuressaare lennuliinist ehk Mõistlike otsuste kaitseks

Eelmisel nädalal tekitas Eesti meedias väiksemat sorti tormi veeklaasis transpordiameti peadirektori Priit Sauki väljaütlemine, et Eesti suursaartevahelist lennuliiklust tasuks teenindada väiksemas mahus, ühe lennukiga. Vastuseks tembeldati tippjuht regionaalpoliitilistes küsimustes küündimatuks. Peadirektor selgitas, et kõneles faktidest ning tõi esile variante, kuidas katta üle 20 miljoni eurost puudujääki, mis on sel aastal tekkinud ühistranspordi rahastuses. Kuid see ei tasakaalustanud kriitikat regionaalpoliitika rüvetamise osas.

Poliitika (sh regionaal- ja transpordipoliitika) üks probleeme on see, et otsuseid müüakse emotsioonide, mitte faktide najal. Emotsioonid on maailmavaatelised ja kirglikud, samas kui faktid on igavad ja keerulised. Eriti keerulised on juhtumid, kus minevikus tehtud otsuste ajal kehtinud faktid on muutunud, kuid otsuse muutmine tähendaks mingi hüve äravõtmist. Sel juhul kaitstakse olukorra säilitamist veel võimsamate emotsioonidega, sest faktid ei pruugi status quo säilitamist toetada.