Jaanis Prii ⟩ Rohekoalitsiooni sepistajad peavad nende probleemidega arvestama

Mis tahes koalitsioon ka ei sünni, kõiki ühiskonna ees seisvaid probleeme ta ei lahenda. On selliseid kitsaskohti, mille lahendamiseks ühe või teise võimuliidu liikmel tahe puudub või ei ole see nende arvates üldse probleem.

Nüüd on aga nii, et kolm koalitsioonilepet kokku panevat erakonda rõhutavad kõik rohe-eesmärkide saavutamist. Isegi vastav minister on kavas ametisse võtta. Kogu see ülesannete pusle on uuele valitsusele muidugi üks paras reebus.