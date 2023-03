ANALÜÜS ⟩ Ilmselt saab mõni Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liige peatselt surma

Vahistamise alus on hästi valitud nii juriidiliselt kui ka sisuliselt. Juriidiliselt on väga palju sõjaga seotud kuritegusid, mille suhtes ICC-l puudub juristiktsioon või on see vaieldav. Oluline on meenutada, et ICCga ei ole liitunud ei Venemaa ega ka Ukraina. Laste küüditamine on genotsiid ning selles osas on ICC-l pädevus vaieldamatult olemas. See on asi, millega Putin on avalikult kiidelnud, esitades seda ka Lužniki staadionil veebruari lõpus toimunud üritusel.