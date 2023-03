JON DANIELSSON, CHARLES GOODHART ⟩ Pankade kukkumine näitab, et poliitika on vigane

Nüüdisaegne finantsregulatsioonide filosoofia pole mõistlik. See põhineb arusaamal, et finantsjärelevalve ja pangad säilitavad kasulikku tagasisidet riski tuvastamise ja võetava riski määra vahel. Nii nagu termomeetrid riskijuhtide kabinettides aitavad neil hoida temperatuuri täpselt 21 kraadi peal. Selle kasuliku tagasiside olemasolu vajalik tingimus on see, et finantssüsteem pole lõputult keeruline, mis lubaks ametnikel tuvastada riski kõikjal, kus see võib olla, ning et riskomeeter poleks ainult olemas, vaid oleks ka sama täpne kui termomeeter.