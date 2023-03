Sergei Metlev ⟩ Osa Eesti sporditegelasi on Vene hävitussõja suhtes väärtuspimedad

Kui miljonid inimesed näevad sportlasi eeskujudena, siis on ka sportlaste kohustus oma vastutust ühiskonna ees tajuda. Ka põhiväärtuste suhtes. Küsimus on selles, kas rahvusvaheline sport on ikka rajatud rahu ja inimväärikuse austamisele või üksnes tublide sportlaste ja spordijuhtide harjumuste mullile ning huvidele.

Samal ajal, kui seda artiklit loete, võis mõni karjääri katkestanud ja kodumaad kaitsma läinud Ukraina sportlane viga või surma saada. Augustis kirjutas Postimees Ukraina meistrist kergejõustikus Artjom Alfimovist, kes remondib rinde lähistel sõjatehnikat. Loodan, et ta on elus ja terve.

Ukraina peaministri Denõss Šmõhali teatel on sõjas langenud 200 Ukraina sportlast, hävitatud 120 spordirajatist ning üle 300 spordikooli. Neid on hävitatud Vene lipu all ja nimel – seda on teinud Vene kodanikud suure enamiku venemaalaste aktiivsel või vaikival nõusolekul.