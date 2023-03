TÕNIS KONS ⟩ Opositsiooni siseheitlused polsterdavad Reformierakonna võimumonopoli

EKRE ei ole valimiskaotusest seni mingeid järeldusi teinud, süüdi on kõik teised, ning selle tulemus saabki olla vaid pikaajaline isolatsioon ja valitsuskõlbmatus. Perekond Helme on ilmselt unustanud end Fox Newsi vaatama. Realistlikult mõtlevad EKRE poliitikud võiks samas aru saada, et Trumpi matkimine Eestis edu ei too. Kui valitsusele vastandumine kasvatas EKRE toetust, siis riigile vastandumine viis toetust ära.