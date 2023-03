RAINER SAKS ⟩ Vene–Hiina suhted said Putini otsuse tõttu hoobi

Hiina RV presidendi visiidist Moskvasse on möödunud nüüdseks nädal. Arvestades peale visiiti juhtunud võtaks riski anda mõned hinnangud.

Üldiselt võib öelda, et visiit ei lõppenud hästi ei Venemaa ega Hiina jaoks. Näib, et mitte kumbki pool ei saavutanud oma eesmärke. Sellegipoolest võib Hiinat pidada Venemaa diplomaatiliseks liitlaseks, või partneriks, kes toetab Venemaad ka majanduslikult ning üritab aidata sanktsioonidest mööda minna.

Tundub, et Hiina ei ole veel ümber hinnanud oma strateegilist eesmärki, et Venemaa ei kaotaks seda sõda, mis võib kaasa ka poliitilise süsteemi muutumise venemaal. Hiina kindlasti ei soovi ka sõja laienemist Ukrainast väljaspoole. Kuid Vene–Hiina suhete seisu võiks hinnata kehvemaks, kui need olid enne visiiti.