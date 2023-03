Tarmo Trei ⟩ Teedel sulab välja remondivõlg

Selle talve suured temperatuuride kõikumised on mõjunud väga halvasti teekatetele ning palju on tekkinud löökauke ja pragusid.

Teede ja tänavate inspekteerimine on näidanud, et sel kevadel on paljudel teelõikudel ja tänavatel olukord märgatavalt halvenenud. Selle otsene põhjus on tee-ehitusinvesteeringute pikaajaline vähenemine. Nii mõnegi tee elukaar on jõudnud kapitaalremondi vajaduseni, kuid vahendeid selleks pole, kirjutab Eesti Taristuehituse Liidu tegevjuht Tarmo Trei.