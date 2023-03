Triin Laasi-Õige ⟩ Loodava koalitsiooni suund koolikohustuse ea tõstmisel on õige

Tõik, et tuhandete noorte käekäik, kes põhihariduse omandamiseni ei jõua, põhihariduse omandamise järel edasi ei õpi või langevad välja gümnaasiumist/kutsekoolist, koalitsioonipartnerite tähelepanu köidab, on märgiline ning teenib selgelt riikliku hariduse valdkonna arengukava eesmärki targast ja tegusast rahvast – et Eesti inimestel oleksid teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas!