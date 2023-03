Andry Krass ⟩ Muinsuskaitse jäikus soodustab kultuuriväärtuslike hoonete lagunemist

Päästeoperatsioonis võõrandati kinnistu uuele omanikule tasuta ja kauba peale anti 100 000 eurot renoveerimistoetust. Sellest hoolimata on kolm aastat hiljem hoone seisukord sama trööstitu. Abi ei ole olnud ka sellest, et uuele omanikule tuli omakorda appi muinsuskaitseamet, andes veel 338 000 eurot.

Eelkirjeldatud kultuuriväärtusliku hoone pretsedenditu «päästeoperatsioon» on kõnekas näide, kui sügavasse mülkasse on Eesti muinsuskaitse vajunud – vana omanik maksab uuele omanikule selle eest, et see hoone korda teeks! Ja ka siis ei saada väikelinna hoonet kolme aastaga korda tehtud. Isegi kui riik ja omavalitsused omaniku toetustega üle külvavad!