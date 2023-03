Triinu Järviste ⟩ Prioriteetsetele roheenergia allikatele tuleb tagada riigi abi

Selleks, et Eesti energiamajandus ei jookseks kui peata kana, on vajalik panna siht sirgeks ja seada selged eesmärgid. Lahendusi kliimaneutraalsele elektritootmisele üleminekuks on ju mitmeid, kuid kõike ja täiega teha ei saa. Näiteks vesinikutehnoloogia kirglikud fännid leiavad, et just see on ala, kuhu tuleb riigi ja ettevõtjate energia selle ülekantud tähenduses suunata. Biometaani tootmisega kursis olijad on veendunud, et just see on sektor, mis aitab kaasa Eesti energiamajanduse arengule. Sama võib öelda ilmselt ka päikeseparkide, tuuleenergia ja energiasalvestuse kohta. Tegelikult on õigus neil kõigil. Oluline ongi saavutada riigi jaoks parim n-ö energy-mix ehk komplekt erinevatest energiaallikatest ja -vahenditest.