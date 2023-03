On eelmise sajandi kuuekümnendate aastate algus. Lendan Tallinnast Tartussse ülikooli sisseastumiseks dokumente viima, ühendades tööülesanded isiklike huvidega. Lend toimub Metsavahiga, vahemaandumisega Põltsamaal, kus on vahepeal võimalik lennukist väljuda ja värsket õhku hingata, lukku löönud kõrvu raputada ning veelgi mõned reisijad peale võtta. Lennuki interjöör sarnaneb paljuski Kopli trammile, kus istmed on paigutatud vastastikku mööda seina ääri. Lend kestab umbes tund aega.