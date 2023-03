Tõnis Lukas ⟩ Eestikeelsele õppele üleminekuks on kõik valmis pandud

Lõpetava valitsuse kõige olulisem ja kaugemale ulatuva mõjuga otsus oli üleminek täielikule eestikeelsele õppele lasteaedades ja koolides. See otsus langes ja vormistati just nüüd, olgugi et keegi püüab rääkida, nagu oleks see tehtud juba Reformierakonna eelmise valitsuse ajal. Nii see polnud – ei olnud tähtaegu, Ida-Virumaa lisapalgakoefitsienti, vastavaid õppekavamuudatusi ega ülikoolides lisakohti pedagoogide ettevalmistamiseks. Ka keelenõude lisamine kvalifikatsiooninõuete hulka pidi varasema otsuse järgi hakkama kehtima alles 2025. aasta sügisest, nüüd on see toodud õpetajate puhul 2024. ja koolijuhtidele 2023. aastasse.