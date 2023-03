Susanna Veevo ⟩ Rahvusvaheline arengukoostöö ärgu jäägu koalitsiooni vaeslapseks

Mitmete kriiside keskmes uut valitsust kokku panna on keerukas ülesanne, mis nõuab kompromisse kõikidelt osalistelt. Läbirääkijate ideoloogilist sidusust varjutavad majanduslikud väljakutsed ja jätkuvalt kriitilise tähtsusega julgeolekupoliitika. Seejuures on oluline näha kompromisside tegemise pikaajalist mõju ning kindlustada, et kiired lahendused ei too kaasa hiljem veelgi kulukamaid parandusi. On olnud kuulda, et loodav võimuliit mängib mõttega välispoliitikasse suunatavaid vahendeid piirata. Raskete otsuste keskel tehkem aga siiski kindlaks, et rahvusvaheline arengukoostöö ei jääks uue koalitsiooni vaeslapseks.