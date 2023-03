Tänavapoliitika on kujunenud prantsuse poliitika loomulikuks osa, streigid ja meeleavaldused on linnapildis pea iganädalased nähtused. Siiski on viimaste kuude avalik meelepaha president Emmanuel Macroni pensionireformi vastu olnud tavalisest mastaapsem ja mitmetahulisem. Kuigi vastuolude teravik asub valitsuse soovis lihtsustada senist keerulist pensionisüsteemi ja kergitada paari aasta võrra pensioneerumise iga, siis võib reformi käsitada ennekõike sütikuna, mis käivitas juba mõnda aega tiksunud pommi.