Toomas Asser ⟩ Tartu Ülikooli siht on jõuda samale tasemele Põhjamaade tugevate ülikoolidega

Ülikoolide tulevikku puudutavad arutelud on viimastel aastatel keskendunud rohkem rahale ja vähem sisulisele arengule. See on osalt ka loomulik, sest kasutades Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni presidendi Michael Murphy ütlust: «Kui on plaan, aga pole raha, siis on see hallutsinatsioon.» Just neil nädalatel koalitsioonikõneluste kohta avaldatud info annab lootust kõrghariduse rahastusolukorra leevenemiseks ja Tartu Ülikooli rektori valimised pakuvad omakorda head võimalust rääkida rahvusülikooli tulevikust ka sisuliselt.