JUHTKIRI ⟩ Vene taktikaline tuumarelv Valgevenes testib Ukraina, NATO ja Euroopa Liidu otsustavust

Putini otsus Valgevenesse taktikaline tuumarelv viia võib olla ka vastus mitmele muule arengule. Hiina presidendi Xi Jinpingi visiit Moskvasse pani maailma meedia ja analüütikud rääkima sellest, kuidas Moskva on muutunud Pekingi vasalliks. Taktikalise tuumarelva paigutamine Valgevenesse võib olla Putini vastukäik näitamaks, et Moskva ajab täiesti sõltumatut poliitikat ega vaja sõjas Hiina abi.

Taktikaline tuumarelv Valgevenes võib olla ka vastus Ukraina rindeolukorrale, kus Vene väed on üritanud pikka aega vallutada Bahmuti linna, aga tulemusteta. Ukrainale oli vaja näidata midagi, mis sümboliseeriks seda, et riik on järjest enam ümber piiratud ning suurendada niiviisi alistumismeeleolusid. Ukraina vastus Putini tuumasõnumile on olnud kindel. Sama kindel peab Putini tuumasantaažile olema vastus nii NATOlt kui ka Euroopa Liidult.