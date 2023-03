Henri Zeigo ⟩ Kas Poolast võiks saada järgmine Euroopa superriik?

Kuid sõjaline pool ei ole ainuke indikaator. Paljuski sõltub ka sellest, millised on USA diplomaatilised hoiakud. Senised kõhklused ja kahtlused Saksamaa suhtes kui ka logistiline vajadus Ukraina toetamisel tihendavad paratamatult Ameerika Ühendriikide ja Poola omavahelist koostööd. Euroopa integratsiooni õppejõud Radu Albu-Comănescu on väljaandes Diplomaatia kirjutanud, et Poolast võiks isegi saada NATO idapoolne raamriik, et kanda otsustavat rolli idatiiva kaitsmisel. Selline muutus kujundaks Euroopat põhjalikult ümber.