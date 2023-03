Agu Laius ⟩ Uus koalitsioon saab poliitilise korruptsiooni vähktõvele piiri panna

Probleemi pisutki süvenedes on selge, et igasuguse korruptsiooni algne asukoht peitub enamasti poliitilises korruptsioonis ja erakondade rahastamises. Just sealt hakkavad tõve haarmed ühiskonna organismis edasi liikuma. Aastate jooksul on avalikkuse ette tulnud aina uusi erakondade ning poliitikute rahastamisskandaale ja väärtegusid. Hea, et tulevad avalikuks, see näitab, et ajakirjandus neljanda võimuna suudab end kehtestada. Aga tagantjärele avalikustamisest veel parem oleks tõhus ja rikkumisi eos ennetav ehk profülaktiline reeglistik.