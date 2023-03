Intervjuu ⟩ Andrus Ansip: Ukraina sõda on mõjutanud pöördumatult Euroopa Liidu suhteid Venemaaga

Sageli kuuleme argumente, et Ukraina sõjal pole Eestiga mingit pistmist. Küsitluste järgi kaldub niimoodi arvama umbes 20 protsenti eestlastest ja üle 60 protsenti venekeelsetest Eesti elanikest. Selline seisukoht on aga pigem omamoodi «jaanalinnupoliitika», kui saab pea liiva alla peita ja teha nägu, et «Ukraina küsimus» meid ei puuduta. Just sellisel moel avaldubki inimestes hirm väliste ohtude ees, millele me ei ole valmis reageerima. Kuid pärani kinni silmadega ei saa elada. See, et sõda Ukrainas on muutnud elu Euroopas, on juba sündinud fakt.