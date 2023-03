JUHTKIRI ⟩ Kuni veel elab su külakool, elad sina ka

Kümne aastaga on Eestis suletud 14 protsenti koolidest. Ja seda ajal, mil sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta on kasvanud üle kahe korra. Seega pole tegu vaesusest tuleneva paratamatusega, vaid teadliku valikuga. Niihästi riigi kui ka omavalitsuse tasandil.

Muidugi on selline pakkumine omavalitsusjuhtidele ahvatlev, eriti arvestades, et haldusreformi käigus moodustatud suurtes valdades ei ole jõudnud tekkida keskuse ja ääremaade vahel mingitki tugevamat ühist identiteeti. Seetõttu ei jätku otsustajatel valla serval asuva kogukonna kooli suhtes halastust, isegi kui kogukond ise ihust ja hingest selle sulgemise vastu võitleb.

Koolivõrgu arendamine vajab põhimõttelist muutust. Kodulähedaste külakoolide sulgemisele tuleb panna piir, see ei maksa palju, kuid takistuseks on riigi ja omavalitsuste suhtumine.

See on siis Eesti regionaalpoliitika üks külg. Teisest küljest toimuvad juba aastaid kampaaniad «Maale elama», mille kaudu on võimalik saada laenu kodu ostmiseks piirkonda, kus elanikke alla tuhande. Samal ajal, kui kohalikud omavalitsused panevad järjest sellistes piirkondades maakoole kinni. Siin ilmneb meie regionaalpoliitika skisofreenilisus. Kannatajaks on nii põlised kogukonnad kui ka need kergeusklikud, kes maale kolisid ja lootsid seal oma lapsed üles kasvatada. Nüüd on paljud neist sunnitud linna tagasi kolima.