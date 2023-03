Aastal 2021 pöördus Brigitte Susanne Hunt kohtusse seoses tema kohta internetis kirjutatud kommentaariga. Hunt argumenteeris, et tema kohta avaldatud inetu väljaütlemine: «rahakott on kahe jala vahel» tähendab kommentaari lugejatele, et ta justkui teenib raha prostitutsiooniga, oma keha ja seksuaalsete teenuste müügiga.