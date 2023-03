AIMAR ALTOSAAR ⟩ Seda valu ei leevenda miski

Agressorriik, naaberrahvaste küüditaja, kuritegelik Venemaa istub ÜRO Julgeolekunõukogus nüüdki ning teda sealt välja saada tundub võimatu. Putini Venemaa aga enam ei häbene oma kuritegusid, vaid vastupidi, ärpleb ja hoopleb TV-sõudes oma vägivallategudega. Neist üks õudseimaid on puruks pommitatud Ukraina linnadest ja küladest laste küüditamine ja lapsendamine vene peredesse. Käimasolevas sõjas Ukrainas toimepandud kuriteod on mitmekordselt ületanud maailma valuläve ning nüüd on Vladimir Putin läbi aegade kolmas ametisolev liider, kelle kohta Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on andnud vahistamisorderi. See ei lohuta ukrainlasi ega too veel lapsi koju tagasi, kuid on lootusrikas samm, sest nii Putinit kui ka teisi kuritegeliku võimu teostajaid ootab tõenäoliselt väga suur laviin karme süüdistusi, mis ühel päeval loodetavasti päädivad kohtus kurjategijate süüdimõistmisega.