Raadio on imeline meedium. Pilt rääkivat küll enam kui tuhat sõna, aga hääl sõnade taga annab edasi palju rohkem kui üks pilt. Ja hääl raadios, raadiohääl, võib olla imeline külaline sinu kodus. Seda siis, kui sa ootad seda häält, sest see on ilus ja selle hääle omanik räägib sinu enda imelist emakeelt. Selline hääl oli Helgi Erilaiul.