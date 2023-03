Urmo Raus ⟩ «Naine ja lind» on kunst, mitte naisi alandav nilbus

Ernest Hemingway võrdles Miró 1918. aastal Barcelonas eksponeeritud maali «Talu» selle erilisuse poolest James Joyce’i «Ulyssesega» ja ütles, et «siin on samaaegselt kõik tunded Hispaaniast, need, kui olete seal kohal, ja kui te ei saa seal parasjagu olla. Keegi teine pole suutnud maalida midagi nii vastuolulist».