Üle kõige sooviksin ma Sulle öelda, et maailma on praegu parem paik, et sõdu ei ole, inimesed on inimlikud. Issand, kuidas ma tahaksin Sulle öelda, et minevik ei ole end korranud, kuid ma ei saa Sulle valetada, kirjutab Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Arabella Antons nimetule küüditatule.