Hannes Nagel ⟩ Türgi maavärin on näide sellest, milleni viib süsteemne korruptsioon

Purustustest ja inimelude kaotusest rääkides on tänapäeva Türgit ja seda piirkonda varem hõivanud riigid seisnud silmitsi paljude maavärinatega, mille tagajärjel on hukkunud kümneid kuni sadu tuhandeid inimesi. Nimelt asub Türgi Ida-Anatoolia platool, mis on geoloogiliselt aktiivne.