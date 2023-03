Tarmo Soomere ⟩ Merenduse ajalugu raiuti raamatusse

Eesti ajalugu on suurelt jaolt meie ja mere suhete ajalugu. Eestimaa on ju noor maa, mis on kasvanud merest ja koos merega. Selles pole üldse raske veenduda. Piisab, kui vaadata Läänemere ja selle eellaste rannajoone kujunemist ja kuiva maa tekkimist liustiku taganemisel. Enne mandrijää sulamist oli siin sada tuhat aastat vaikust, valgust liustiku pinnal ja pimedust maa peal ehk liustiku all. Mis veel varem oli ja kas siis siin ka inimese jalg astus, ei saa me vist kunagi teada.