Kerti Sönmez ⟩ Kellakeeramise lapitekk – kellega koos jääda samasse aega?

Kevad tuli ja kohe on ukse ees kella keeramine. Kirgi küttis see teema viimati siis, kui vabariigi valitsus jättis kella paarkümmend aastat tagasi keeramata ja Eesti elas mõne aja talveajas. Tänaseks päevaks on otsustatud, et loodetud kasu ei ole kellaga mängimine toonud ja see tuleb lõpetada. Paraku ei ole otsustatud, millal seda tehakse ja kuhu poole seiereid pööratakse?

Talveajas elamise poolt on mitmeid argumente, näiteks on talveaeg Eesti vööndiajale lähemal. Kuid ka asjaolu, et seda eelistab Soome. Teadaolevalt asub Soome meist põhjas, kus õhtud on muuseas suvel veelgi kauem valged kui meil. Kindlasti öeldakse, et ei tohiks tekkida lapitekilaadne olukord, kus näiteks Baltimaades ja Soomes on üle ühe erinev aeg. Asjaolu, mille pärast sarjati Eesti valitsust ajal, kui kella keeramisest loobuti.