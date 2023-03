Me leiame lisaraha õpetajate saatmiseks Ida-Virumaale venekeelsetesse koolidesse eestikeelse õppe juurutamiseks, leiame lisaraha sõjapõgenike laste hariduseks. Siinkohal ei taha ma midagi öelda eesti keele õpetamise vastu – tahame ju üksteisest paremini aru saada –, ega ka sõjapõgenike aitamise vastu – on igati õige, et aitame neid hätta sattunuid igal viisil. Ometi ei saa me ära unustada oma Eesti maalapsi, meie keele ja kultuuri kandjaid.