Pamela Maran ⟩ Uhhuud ei saa noortele ära keelata

Mis on see müstiline uhhuu, mille vastu kampaaniad jooksevad ja liidrid arvamust avaldavad? Kampaania sõnastuste järgi tundub, et see on kõik esoteeriline, millel ei ole teaduspõhisust. Samas – ärksameelsus, mille praktikasse kuulub mediteerimine ja hingamisharjutused, on Oxfordi ülikoolis suisa eraldi osakonnas – Oxford Mindfulness Research Centre. Ja ümbersünde uuritakse Virginia ülikooli osakonnas Division of Perceptual Studies. Seega – kui õpilastele võib koolides õpetada teaduspõhist meditatsiooni ja anda loenguid reinkarnatsioonist, siis kust läheb see piir, et see on «uhhuuga»? Sealt, kus teadust enam taga ei ole? Nagu näha, tekitab see segadust, kui inkarnatsioonist on justkui okei rääkida, aga nõidustest enam mitte.