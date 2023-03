Virumaa noormees Juhan Lindeman, 23 aastat vana, saab 1883. aasta oktoobris Kullina mõisa vallapolitseilt vallapassi. See kehtib kuus kuud ja annab teada, et temmal lubba on, Balti se on Tallinna-, Riia- ja Kuramaa kubbermangudes ellada, kus temma ise tahab, linnades ni hästi kui maal, ja ta weel ülle nende Balti kubbermangude raja 30 wersta, aga mitte kaugemale. Peale 30 wersta ülle Balti kubbermangude raja ei tohhi muido minna, kui kronopassiga, ja kui Juhan Lindeman ni kaugele tahhab minna, siis temma pea enne sedda walla-passi ühhe kronopassi wasta kreisrentereis ümberwahhetama.