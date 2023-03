JANNE ANDRESOO ⟩ Meie aja suurima taudi vastu on lihtne retsept. Aga see võetakse meilt ära

Mõne aja eest avaldatud inimarengu aruanne deklareerib, et Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka. Igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ja hea tervis, sealhulgas ka vaimne tervis.

Aruande jaoks tehtud uuringud näitasid paraku, et olukorras, mil heaolu on tõusuteel, on Eesti inimese vaimse tervise mured samuti kasvanud. Ka rahvusraamatukogu laenutuste TOP möödunud aasta kohta näitab, et kõige enam vajatakse eneseabi ja populaarpsühholoogia raamatuid.