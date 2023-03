AK kirjanduskool ⟩ Tsensuur nõudis Heino Kiige Siberi-romaani hävitamist

Järgnev on senikuulmatu. Tippvõim annab käsu, et kui aasta algul Loomingus heakskiidu saanud käsikiri peaks tsensuuriorganite kiuste kuidagiviisi trükikotta ja tootmiseni jõudma, siis tuleb masinad seisata. Keskkomitee ideoloogiasekretär teatab mulle, peatoimetajale, et minu isiku koht on «sealsamas, kus Marialgi». Vihje on ilmekas. Meie peret on represseeritud nii 1944. kui ka 1949. aastal. Ja tõe toetamine on kuritegu. Võõrvõimu sihiks on hingepüüdmine. Võõrvõim tahab mitte ainult maad, vaid ka rahvast endale. Selleks tuleb inimeste, kogu kohaliku rahva vaimne iseseisvus muundada millekski muuks või hävitada.