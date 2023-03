VELJO KONNIMOIS ⟩ Soovime reformi. Üld- ja kutseharidus tuleb liita

Jäigalt eraldatud üld- ja kutsekeskharidus on ajale jalgu jäänud ning gümnaasiumiharidus ja ametiõpe tuleb ühendada. Tööturg ootab samal ajal nii tugevate aineteadmiste kui ka praktiliste oskustega spetsialiste.

Ühtne keskharidus, kus iga õppija saab teha keskkooli ajal märksa paindlikumaid valikuid kui täna, on Eesti hariduse arengukavas juba sihiks võetud. Eeskujuks on riigid nagu Šveits või Saksamaa. Uuel valitsusel peaks olema julgust see nii koolide kui tööandjate toetatud plaan ellu viia.