Veiko Vihuri ⟩ Abielu tähenduse muutmiseks puudub ühiskonna toetus

Kuidagi märkamatult on hakatud rääkima «abieluvõrdsusest», ehkki selle all mõeldakse abiellumise õiguse laiendamist üksnes samasoolistele paaridele. Abieluvõrdsuse eestkõnelejatele on komistuskiviks perekonnaseaduse säte, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. See justkui tähendaks samasooliste paaride ebavõrdset kohtlemist, nende kõrvale lükkamist ja ühe vähemuse õiguste mittetunnustamist.