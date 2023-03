Jaak Vilo ⟩ Tartu Ülikool peab olema kogu Eesti arengu eestvedaja

Tartu Ülikool peab arenema nii, et kogu ühiskond tunneks selles enamat kui ametikooli või teadlaste justkui isiklikest huvidest lähtuva uurimistöö kristalltorni. Ülikoolid koguvad ja süstematiseerivad teadmisi, nende põhiväärtus on kogu aeg uue teadmise loomises. Ülikool tegeleb teemadega, mis jõuavad teiste teadvusesse juba selgeks settinud ideede, teadmiste ja toodetena. Ka tudengid ei tegele kvaliteetses ülikoolis vaid laiatarbeõpikutest tuupimise ja pisikeste õpiampsudega. Koos õppejõududega õpitakse, kuidas jõuda tänase teadmise piirini ja sealt edasi uute teadmiste loomiseni, et olla valmis vastu seisma muutustele ja ebakindlusele oma hilisemas tööelus.

Ülikool areneb koos kõigi siin õppivate ja töötavate inimestega, viib edasi maailmast arusaamist ja õpib neid teadmisi tulemuslikult rakendama. Arst õpib ära anatoomia, keemia ja tänased ravimeetodid, kuid lisaks ka protseduure ise läbi viima nii, et käsi ei väriseks, ning mõtlema, kuidas tagada veel parem ravi ja haiguste ennetus. Ajaloolane loeb ja tõlgendab mineviku kohta olemasolevaid infokilde ja paneb kokku terviku, milles on palju detaile, kuid oluline on ka suur pilt, mida jagada teistega. Füüsik ei tee eksperimente sellepärast, et need on lahedad, vaid selleks, et kinnitada või ümber lükata seniseid teooriaid. Insener loob uusima teadmise baasil uusi lahendusi. Alusteadused on vajalikud, et saaks tekkida sellised uued rakendused, mis kõiki ahhetama panevad, nagu hiljuti välja tulnud ChatGPT ilmekalt näitas. Igal erialal tuleb aeg-ajalt selliseid läbimurdeid, isegi kui kõik nendest kogu aeg ei tea. Ülikoolid, sealhulgas Tartu Ülikool, võimaldavad uusi läbimurdeid.