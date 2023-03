Eesti riik taassünnib põhikoolis. Põhikoolis hakkab laps mõistma, mis on Eesti riik. Selles eas kasvavad meie juured ja süda kodupaiga külge ning jäävad sinna alatiseks.

Riigi taassünni eest on juba 30 aastat hoolitsenud koolipidajatest omavalitsused. Ukraina sõda tuletab meelde, kui oluline on, et meie riik taassünniks igal pool, sealhulgas maal.