JUHTKIRI ⟩ Maadevahetuse vaim tuleb riigiametitest välja ajada

Kuid põhiseaduse paragrahvi 32 järgi on eraomand puutumatu ja seda võib omaniku tahte vastaselt omandada vaid õiglase ja kohese hüvituse eest. Arvestades, et Nordecon sai riigilt vesise jõeluha eest rohkem kui 4000 eurot hektarist, ei saa keegi öelda, et hüvitis ei olnud õiglane.

Paraku näitab riigikontrolli aruanne, et ametnikud ei ole mitte kõigi omanike suhtes ühtviisi vastutulelikud. Näiteks RMK-l on maade ostmiseks aastas viis miljonit, paraku tehakse tehinguid näpuotsaga, sest riik pakub omanikele sedavõrd vähe, et nood jätavad oma maad pigem müümata.

Omanike ebavõrdse kohtlemise probleem on olnud õhus ka Nursipalu omanikele maade hüvitamisel. On avalik saladus, et ametnik võib teha oma arvestused väga suuremeelselt, aga sama hästi ka nii ihnsalt, et mingist õiglasest hüvitisest ei ole juttugi. Mõnikord ei aita ka sõltumatult eksperdilt tellitud maa hindamine. Riik pakub ikka oma, mitu korda madalamat hinda, ja kui omanik kohtusse läheb, võib riigile õiguski jääda.