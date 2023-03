Maarja Vaino ⟩ Keele «vabastamine» ja vihakõne seadus muudavad meie kohtusaalid imede õueks

Hiljuti rabas paljusid eestlasi teadasaamine, et filoloogia doktorant ei tunne sõnade «liiderlik» ja «osavõtlik» tähendust. Mõnes mõttes ei ole selles midagi üllatavat, sest aastaid ja aastaid on ju räägitud sellest, et koolides on eesti keele tunde liiga vähe. Ja mitte ainult eesti keele tunde – ka eesti kirjanduse tunde, mis on laialdase sõnavara omandamiseks märksa olulisem, sest just ilukirjandus kannab endas väljendusrikkust.