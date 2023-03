Märt Läänemets ⟩ Kuidas esimees Xi Moskvas käis ehk kes on karupoeg Puhhi parim sõber

Hiina Rahvavabariigi esimehe Xi Jinpingi äsjast riigivisiiti Moskvasse ning tema kohtumisi ja kõnelusi Venemaa riigipea Vladimir Putiniga on piisavalt palju kajastatud. Ka arutlusi ja spekulatsioone selle kohta, mis nüüd edasi saama hakkab, on juba ilmunud omajagu ja kindlasti tuleb veel, arvestades, et visiidi järelmid hakkavad ilmselt kuju võtma alles nädalate ja kuude möödudes.