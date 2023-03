Andres Lehtmets ⟩ Tervisekäitumine on vaimu peegel

Maailmas suitsetab või tarbib tubakatooteid üks inimene viiest, vaimse tervise muredega patsientide suitsetamise määr on veelgi suurem – nad suitsetavad kaks korda rohkem kui psüühikahäireteta inimesed. Depressioonis või mõne muu psüühikaprobleemiga inimene leiab endale sageli lihtsama lahenduse mõne sõltuvuse näol, et kuidagigi olemist talutavamaks muuta. Paraku juhtub ka nii, et ühest sõltuvusest vabanemiseks asendatakse see teisega, kirjutab psühhiaater Andres Lehtmets.