JÜRI RATAS ⟩ Me ei pääse erakonnas uuendustest

Keskerkonna tulemus valimistel on toonud eri hinnanguid, miks seis selliseks kujunes ning milliseid muudatusi on vaja teha. Seda oleme erakonna juhatuses ka arutanud. Leian, et erakond ei pea 16 mandaadi pärast oma juuri läbi lõikama ja tegema kardinaalseid muudatusi. Küll aga tuleb uuendada programmi, tõsta veelgi pädevust.