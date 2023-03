Tõnu Grünberg ⟩ Kuidas tarbijate rahakotti säästes elektrivõrk veel paremaks teha?

Eesti võttis ühena esimestest Euroopas kasutusele sada protsenti kaugloetavad elektriarvestid ja digiteeris võrgu andmed. Meie rikkekaart ja rikete SMS-teavitused olid maailmas ühed esimesed. Praegu on meil kasutusel maailmas ainulaadne NetFixi tarkvara, mille abil saame rikkeid ennetada. Eelmisel aastal tõi see Elektrilevile umbes pool miljonit eurot kokkuhoidu. Veel ei pruugi paljud teada, et juba praegu on Elektrilevi brigaadidel reaalajas olemas võrgu operatiivinfo ja ka rikkekohtade droonifotod. Seda selleks, et kiirendada rikete lahendamist. Need on nutikad lahendused, millega oleme eeskujuks ka mujal maailmas.