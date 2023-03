Toomas Alatalu ⟩ Suur sõda kütab Gruusia ja Moldova vastandlikke proteste

Elame tõesti ainulaadsel ajal, kui nutitelefonides jookseb uus info kogu aeg silme eest läbi ja menüüs on kõik, mis uudiseks tehtud või jäädvustatud. Ka aeg on erakorraline: möllab uus maailmasõda (ei maksa seda määratlust karta!), mis toob halastamatult välja iga ühiskonna anatoomia ja hetkeseisundi ning mil mujal ja eriti naabruses toimuva mõju siseprotsessidele on suurem kui kunagi varem.