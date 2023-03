Paistab siiski, et CO 2 nullbilansiga eluviis jääb meist siiski niisama kaugele tulevikku nagu lopsakas dinosauruste-juura jääb minevikku – me ei jõudnud ju rääkida sellest, et taimed ei kasva kõrbes, kus on küll palju päikest, kuid pole vett. Pigem lahendab inimkonna energiaprobleemi termotuumaenergeetika. Minu ülikooliaastatel lubati, et see saab olema käibel 20. sajandi lõpuks. Paistab, et sajandi number jääb siiski veel lahtiseks.