AK FOOKUS ⟩ Asta Õim: mul ei ole mugav tunne, kui räägitakse eesti keele ja kultuuri säilitamisest

Viis nädalat tagasi sai keeleteadlane Asta Õim vabariigi valitsuselt riikliku teaduspreemia elutöö eest. See elutöö on arusaadavalt seotud keelega, aga teistpidi ka võitlusega maffia vastu: 1991. aastal algas võitlus keeleuuringute allesjäämise eest, mis päädis eriüksuse rünnakuga Roosikrantsi tänaval paiknevasse Keele ja Kirjanduse Instituuti ning pantvangi vabastamisega keldrist. Eesti keele pärast on käinud päris sõda, päris relvadega. Asta Õimu raudsed närvid ja terav mõistus on olnud selles igati omal kohal.