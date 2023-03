Panga kohustused saab laias laastus jagada kolmeks. Üks on hoiustajate arvetel olev raha, teine panga enda võlakirjad, kolmas osanike poolt panka paigutatud vara. Vaadeldakse neid ka selles tähtsuse järjekorras, kus hoiustajad on tipus ja osanikud kõige madalamad. Üldine eeldus kõlab, et osanikud ja võlakirjainvestorid saavad aru riskidest, mille nad ettevõttesse investeerimisega võtavad. Nemad koos riikliku järelevalvega peaksid tegelema pankade tegevuse kontrollimisega, et juhtkond ülemäära riskimaiaks ei muutuks või muul moel halvale teele ei eksiks. Hoiustajatelt seda ei oodata.