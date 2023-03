JUHTKIRI ⟩ Korravalvurile on ühiskonnal kõrgendatud ootused

Riigi politseijuhti ja julgeolekuametkonna endist asejuhti puudutav kelmuseskandaal, mille kohta on esitatud kahtlustus, raputab läbi mis tahes riigi avalikkuse ning avaliku teenistuse. Nii on see kahtlemata ka meil ning pole imestada, miks Elmar Vaheri ja Eerik Heldna isikud nii teravalt valgusvihus on.