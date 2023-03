Tõnis Mölder ⟩ Eestis tegutsevad pangad peavad hõlptulu ühiskonnale tagasi andma!

Eestis tegutsevad pangad näitavad eelmise majandusaasta aruannetes suuri kasumiarve, mis ületavad summana kokku üle pika aja poole miljardi piiri. Käesoleva aasta puhaskasumi prognoos on arv, mis ületab miljardi euro maagilise piiri. Võrdluseks: eelmistel aastatel teenisid pangad kogu Baltikumis tervikuna sellist kasumit. Kasumiarve veab eest kiire intressitõus, mis tuleneb Euroopa Keskpanga inflatsioonitõrje poliitikast.

Finantsinspektsiooni hinnangul on Eestis tegutsevad pangad hästi kapitaliseeritud ning pigem näeb meie pangandussektor hea ja konkurentsivõimeline välja, võrrelduna teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Turule on tulnud uusi väiksemaid panku, kes soovivad jõuliselt kasvada. Konkurents laenuturul on pigem tihenenud.